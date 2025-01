Como-Milan, Ordine: “In un mese decisivo, Conceicao sta perdendo pezzi”

Il Como ha dovuto fare i conti con un Leao in forma. Abraham ha fornito l'assist al portoghese per la rimonta rossonera, trasformando una brutta sconfitta in una vittoria. Da Como, però, giungono notizie poco liete: tra i 6 ammoniti del Milan, uno di questi è Morata che, diffidato, salterà la partita contro la Juventus; poi ci sono Pulisic e Thiaw che sono usciti per problemi muscolari. Conceicao sta perdendo pezzi in una parte di stagione in cui si possono recuperare punti in campionato e, soprattutto, in vista delle ultime due partite di Champions League contro Girona e Dinamo Zagabria. "L'unico tesoro" del Milan è Leao, ma "è impensabile che da solo possa trascinare tutto il Milan anche sabato a Torino". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la Juventus non molla Tomori: Giuntoli ci prova così >>>