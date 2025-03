"Per tutto il primo tempo, ieri, il Milan non è sembrato una squadra". Così Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato di Milan-Como 2-1. Il suo parere a 'La Gazzetta dello Sport': "Si sono limitati a giocare esclusivamente in contropiede e il Como ha dominato la partita fino all’intervallo. Il Milan, schierato in campo un po’ “così”: senza pressing e senza possesso palla, ha dato l’impressione di puntare solamente sulle ripartenze. Soprattutto, è stato evidente come gli uomini di Conceiçao siano stati passivi e senza ritmo per 45 minuti in confronto agli avversari, si vedeva che aspettavano il pallone per creare occasioni in contropiede.