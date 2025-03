Sullo Scudetto vinto con il Milan: «Era un Milan fatto di grandi campioni, con aria fresca e pensiero libero. Quando la società ha acquistato Ibrahimovic e Robinho, abbiamo capito di poter battere l’Inter post-Triplete: il 3-0 nel derby di ritorno è stato decisivo».

Su Zlatan Ibrahimovic: «All’interno dello spogliatoio portava la mentalità per cui non esiste altro se non la vittoria».

"Palermo e Genoa mi hanno portato al Milan. Poi il disgusto" — Sulla gavetta: «Sono uscito dalle giovanili della Roma e sono partito dalla serie C: sono arrivato in alto con la gavetta, mi sono conquistato la A sul campo. Palermo e Genoa mi hanno portato al Milan. In ogni contesto ho cercato di fare la mia parte in forma diretta e di avere un impatto anche senza giocare sempre: la mia regola è sempre stata ragionare di gruppo. E mi ritengo fortunato ad aver disputato una decina di partite in Nazionale pur avendo sempre davanti Buffon».

Sul disgusto del calcio: «È vero, avevo bisogno di staccare un po’ quando l’ho lasciato la prima volta: dopo il Milan ho ricevuto proposte che non mi piacevano, ero un po’ saturo e volevo aiutare la squadra del mio paese, Frascati. Ho contribuito a realizzare strutture e a far crescere la Lupa Castelli Romani, con cui ho anche giocato in Lega Pro».

Ex Milan, Amelia: "Capello il migliore che ho avuto" — Sui momenti di pressione: «Sono uno molto freddo e ragionevole davanti alle situazioni critiche: sono sempre riuscito a tranquillizzare e a tranquillizzarmi. Molto merito va alla formazione avuta con Fabio Capello alla Roma: regole, rispetto».

Sul migliore allenatore: «Direi proprio Capello, perché mi ha dato la prima impronta: avevo 16 anni, sono stato tre anni con lui ed è stato un periodo fondamentale per la mia crescita. Mi parlava tantissimo, mi ha insegnato dettagli come la cura del risposo e l'alimentazione: sono cambiato come persona, anche grazie a lui sono diventato adulto. E ho vinto il mio primo scudetto».