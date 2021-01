Cagliari-Milan: Ibrahimovic è castigatore dei rossoblu | Serie A News

Cagliari-Milan: Ibrahimovic bestia nera dei sardi

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic tornerà titolare in campionato, questa sera, alla ‘Sardegna Arena‘ in occasione di Cagliari-Milan. Dopo due mesi, dunque, lo svedese ritrova una maglia dal 1′ contro una squadra che, storicamente, gli ha sempre portato molto bene.

La statistica è stata portata alla luce dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Quando Ibrahimovic vede Cagliari, segna. L’attaccante nativo di Malmö, infatti, ha realizzato almeno un gol negli ultimi sei incroci in Serie A con la squadra isolana. L’ultima volta, un anno ed una settimana fa, 11 gennaio 2020, in Cagliari-Milan 0-2. Primo gol dal ritorno in rossonero.

Senza dimenticare che, da quando Ibrahimovic è tornato a segnare nuovamente per il Milan, la squadra di Stefano Pioli non è mai rimasta a secco in campionato. Calciomercato Milan: arriva Mandzukic, retroscena su Ibrahimovic. Vai alla news >>>