Serie A – Cagliari-Milan 0-2: il tabellino del match della ‘Sardegna Arena’

NEWS MILAN – È terminata, da pochi istanti, alla ‘Sardegna Arena‘, la sfida Cagliari-Milan: 0-2 per i rossoneri, in grado di tornare a vincere, sul campo ostico e difficile come quello dei rossoblu, dopo una serie di gare piuttosto sfortunate e/o mal giocate.

Dopo un primo tempo in sostanziale parità, con un paio di occasioni per il Milan, firmate da Theo Hernández e Zlatan Ibrahimovic, ed un paio di guizzi dei padroni di casa, ben neutralizzati da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, i rossoneri hanno sbloccato in apertura di ripresa grazie a Rafael Leão, abile a sfruttare un lancio di Samu Castillejo ed a superare, complice una deviazione, il portiere dei sardi, Robin Olsen.

Al 64′, quindi, il raddoppio del Milan, grazie a Ibrahimovic, che ha girato di sinistro, in diagonale, alle spalle di Olsen, un assist del solito, inesauribile, Theo Hernández. Ibra #IZBack, definitivamente. All’82′, su assist di Ismaël Bennacer, Ibrahimovic, di testa, aveva anche messo a segno la doppietta personale ed il terzo gol del Milan, annullato però giustamente dall’arbitro Rosario Abisso per posizione di fuorigioco dello svedese. Questo il tabellino della sfida di Cagliari:

CAGLIARI-MILAN 0-2

Marcatori: 46′ Rafael Leão (M), 64′ Ibrahimovic (M)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nández (76′ Ionita), Cigarini, Rog (76′ Castro); Nainggolan; João Pedro, Simeone (69′ Cerri). A disposizione: Rafael, Cragno, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Ladinetti, Birsa. Allenatore: Maran.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria (73′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu (64′ Bonaventura); Rafael Leão (90′ Rebić), Ibrahimović. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Gabbia, Brescianini, Krunić, Paquetá, Suso, Piatek. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: Cigarini (C), Nández (C), Lu. Pellegrini (C), Bennacer (M).

Espulsi: nessuno.

Note: all’82’ annullato per fuorigioco un gol di testa di Ibrahimovic.

Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine del match di Cagliari, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android