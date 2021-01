CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 18 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, in copertina, parla di Inter-Juventus 2-0. Il Derby d’Italia è stato vinto, nettamente, dai nerazzurri di Antonio Conte sui bianconeri di Andrea Pirlo. La ‘Vecchia Signora‘ mai in partita, l’Inter in rete con Arturo Vidal nel primo tempo e con Nicolò Barella nel secondo. Conte ha rivelato di sapere da agosto delle trattative per la cessione del club.

Nel riquadro verticale, si parla di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A e dell’arrivo, in casa rossonera, dell’attaccante croato Mario Mandžukić: un bel rinforzo nella corsa allo Scudetto. In basso, infine, il commento a Napoli-Fiorentina 6-0 e l’esonero di Marco Giampaolo da allenatore del Torino. Al suo posto, chiamato Davide Nicola. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>