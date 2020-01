Milan Top News: le parole e il primo gol di Ibrahimovic, assalto a Todibo

IBRAHIMOVIC – Nella giornata odierna non poteva che essere Zlatan Ibrahimovic il protagonista assoluto. Una giornata che è iniziata alle ore 10 con la conferenza stampa di presentazione. Molti i temi toccati: dal precedente addio al Milan alla squadra attuale, passando per la sua condizione fisica. Dopo il primo step lo svedese si è recato a Milanello per giocare l’amichevole contro la Rhodense in cui ha segnato il suo primo gol della sua nuova vita rossonera. Un arrivo che ha scatenato un vero e proprio boom sui profili social del Milan. In serata, inoltre, Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’.

TODIBO – Giusto esaltarsi per l’arrivo di Ibrahimovic, ma il Milan sa bene che bisogna intervenire ulteriormente sul mercato. In tal senso è andata in scena una cena tra il direttore sportivo rossonero Frederic Massara e Jean-Clair Todibo. Un incontro importantissimo per capire se ci sono gli estremi per convincere il giocatore a trasferirsi a Milano. Intanto il francese non è stato convocato dal Barcellona per la gara contro l’Espanyol: una prova concreta di come la trattativa stia vivendo una fase caldissima.

