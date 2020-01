LIVE – Calciomercato Milan: segui con noi la conferenza di Ibrahimovic

LIVE MILAN – Tutto pronto, a ‘Casa Milan‘ per la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, sbarcato ieri in tarda mattinata all’aeroporto di Milano–Linate. Lo svedese ieri ha sostenuto le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina‘ per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan inizialmente fino al 30 giugno 2020 e sostenere in palestra a Milanello il primo allenamento con la maglia rossonera. Ibrahimovic torna al Milan dopo 7 anni e mezzo ed è reduce dall’esperienza americana con la casacca dei Los Angeles Galaxy. Segui con noi tutte le dichiarazioni in tempo reale della conferenza stampa di Ibrahimovic!

