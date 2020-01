Milan, Ibrahimovic: “Il primo allenamento è andato bene”

ULTIME NEWS MILAN – Una dichiarazione velocissima, rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’, per concludere una giornata decisamente intensa. Dopo la presentazione in conferenza stampa, lo svedese di è recato a Milanello per giocare l’amichevole contro la Rhodense. In serata, Ibrahimovic è stato intercettato dalla nota emittente a cui ha dichiarato: “Il primo allenamento è andato bene”. Subito dopo rientro in hotel per recuperare energie in vista di domani. Con il suo arrivo partirà Krzysztof Piatek? Ecco la sua situazione, continua a leggere >>>

