Calciomercato Milan – Piatek vuole chiarezza: due destinazioni rifiutate

CALCIOMERCATO MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic fa scaldare il cuore del popolo rossonero, non tutti però stanno facendo i salti di gioia. Krzysztof Piatek sta vivendo un momento di grande difficoltà, con il morale a terra di fronte a tante prestazioni deludenti e con l’arrivo di Ibrahimovic che andrà a prendere il suo posto.

Eppure il polacco non accetta l’idea di arrendersi, per questo ha detto no al ritorno al Genoa, pur essendo grato ad Enrico Preziosi non intende fare passi indietro. Non è tutto, seconda quanto riporta “Calciomercato.com”, Piatek avrebbe rifiutato anche il Crystal Palace, la motivazione ? la medesima, non intende fare passi indietro.

Insomma, Piatek vuole giocarsela anche con Ibrahimovic, di certo non andrà via per un club di livello molto inferiore al Milan. Ma aspetta comunicazioni definitive anche da parte di mister Stefano Pioli: restare per avere comunque spazio, oppure cercarsi un altro club? Piatek vorrebbe chiarezza in tal senso entro dieci giorni, giusto il tempo di valutare condizioni e idee.

Piatek è stato al centro di diversi scambi proposti ma già rifiutati sul nascere, il no alla Roma per lo scambio con Perotti ad esempio. L’attaccante vuole una sistemazione dove essere protagonista altrimenti preferisce attendere l’estate. Non c’è più tempo da perdere: il futuro prossimo di Piatek si chiarirà a breve, ma sembra essere sempre più lontano dai rossoneri.

Intanto il Milan è particolarmente attivo sul mercato in uscita, dopo Ricardo Rodriguez, anche Samu Castillejo sembra essere in partenza, per le ultime continua a leggere >>>

