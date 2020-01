Calciomercato Milan – Castillejo, possibile ritorno in Spagna

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto dal Corriere dello Sport, è da valutare in casa rossonera il futuro di Samu Castillejo. Lo spagnolo, infatti, desidera di giocare con maggiore continuità, e dunque potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Spagna: l’Espanyol si è fatto avanti nelle ultime ore, ma l’ostacolo principale è quello relativo all’ingaggio. Intanto si continua a trattare per Todibo, continua a leggere >>>

