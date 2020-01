Calciomercato Milan – Piatek in uscita: piace a Roma e Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha creato grandissimo entusiasmo tra i tifosi e nell’ambiente Milan in generale. Ovviamente, però, non tutti sono contenti. Tra questi c’è certamente Krzysztof Piatek, centravanti milanista fino a questo momento. Il Pistolero polacco ovviamente adesso rischia il posto e addirittura potrebbe anche essere ceduto secondo il CorSera. Lo scorso anno aveva segnato a ripetizione e per questo le pretendenti non mancano. C’è l’ipotesi prestito, ma in caso di cessione il Milan vorrebbe guadagnare almeno quanto speso, ovvero circa 32 milioni. Sul giocatore ci sarebbero Roma e Fiorentina, entrambe alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla rosa. Per le news in tempo reale su Ibra… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android