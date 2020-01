Calciomercato Milan – Di Marzio: “Incontro in corso in Spagna con Todibo”

CALCIOMERCATO MILAN – Ibrahimovic ma non solo per il mercato del Milan. Dopo l’amichevole contro la Rhodense vinta per 9-0, la dirigenza rossonera non vuole fermarsi. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Frederic Massara è a cena in Spagna con Jean-Clair Todibo, obiettivo mai nascosto del Milan per la difesa. Attraverso questo blitz ci sarà da capire quali saranno le intenzioni del giocatore. Qualora da questa cena nascesse il desiderio di Todibo di vestire la maglia del Milan, da domani si lavorerà con il Barcellona per cercare di capire la formula giusta per il trasferimento. Da quello che filtra, i blaugrana non farebbero muro per la cessione del francese.

Intanto ecco le parole in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

