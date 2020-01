Milan-Rhodense 9-0, festa del gol per Ibrahimovic e compagni: gli highlights

ULTIME NEWS MILAN – Esordio con il botto per Zlatan Ibrahimovic che, dopo la presentazione in conferenza stampa, ha preso parte all’amichevole contro la Rhodense. Lo svedese è partito subito titolare e ha messo la griffe sul match con un gol e un assist per Hakan Calhanoglu. La partita, poi terminata sul 9-0, ha visto i gol di Rafael Leao, di Samu Castillejo e le doppiette di Davide Calabria e Krzysztof Piatek. Ecco gli highlights:

Intanto ecco le due formazioni che sono scese in campo nel match tra primo e secondo tempo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android