Ibrahimovic: “Non sono come a 28 anni, ma posso rendere ad alti livelli”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito al suo ritorno al Milan ed alle sue condizioni fisiche, Ibrahimovic ha sottolineato: “Prima dell’infortunio che ho avuto avevo tanti pensieri su cosa fare, ma dopo ho pensato di essere molto felice, perché in tanti pensavano che mai sarei tornato. Finché posso giocare lo faccio, certo il livello può cambiare, ma posso ancora rendere ad alti livelli. Certo non sarà come ero a 28 anni, questo è impossibile, perché fisicamente si cambia”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

