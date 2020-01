Ibrahimovic infiamma il Milan: “Farò ancora saltare San Siro”

CALCIOMERCATO MILAN – “Farò ancora saltare i tifosi San Siro. Vi aspetto allo stadio”. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è così che Zlatan Ibrahimovic si è presentato nuovamente al mondo Milan. Quella di ieri è stata una lunghissima giornata che si è conclusa in una stanza di un lussuoso hotel del centro, dopo una cena con l’amico Ignazio Abate in un ristorante giapponese, dove tra l’altro Ibrahimovic ha incontrato Massimiliano Allegri, suo allenatore nella prima esperienza rossonera.

L’avventura rossonera di Ibrahimovic inizia ufficialmente alle 11.32, cioè quando il suo volo privato dalla Svezia ha raggiunto Linate, dove lo aspettava Zvonimir Boban. Ore 12.03 Zlatan arriva alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche. Ore 15.39 visite concluse, Ibra lascia la clinica e si dirige all’Ambrosiana per l’idoneità sportiva Ore 16.30: Ibrahimovic arriva a Casa Milan, dove firma il contratto con i rossoneri fino al giugno 2020. La giornata in teoria poteva anche concludersi, ma l’ex Juventus ha voluto subito allenarsi in palestra a Milanello, a testimonianza ulteriore della mentalità dello svedese.

Insomma, anche se ha 38 anni, Ibrahimovic continua a infiammare i tifosi, che ieri hanno riversato in strada tutto il loro entusiasmo. Oggi conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, ma lunedì, nel giorno dell’Epifania, ci sarà la presentazione a San Siro nella partita contro la Sampdoria: la sensazione è che l’attaccante possa chiedere a Pioli di farlo giocare subito, magari per un pezzo di partita. Chi lo ha visto da vicino a Milanello lo ha trovato tiratissimo, già in ottima forma. Certo, due mesi di assenza dalla partite possono farsi sentire, ma Zlatan è diverso da tutti gli altri.

Sempre nella giornata di ieri, infine, Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milan TV: “Maglia numero 21? Ho fatto vedere ai miei figli quelli disponibili e hanno scelto il 21. È il numero del mio figlio più grande. L’obiettivo è aiutare la squadra, aiutare il club e migliorare la situazione. Ho tanti bei ricordi, ricordi positivi, il Milan è un grande club, una grande squadra, un grande San Siro.Che cosa dice lo Zlatanometro al ritorno al Milan? “Duecento”. Zlatan è tornato per essere Zlatan. Intanto sembra vicina la cessione di un calciatore della rosa rossonera, continua a leggere >>>

