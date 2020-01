Ibrahimovic: “Milan giovane? Bisogna lavorare duramente e saper soffrire”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito l’approccio che avrà con i suoi compagni di squadra al Milan, in linea generale molto giovani, Ibrahimovic ha dichiarato: “Sarò molto più cattivo (ride ndr). No, sarò me stesso. Mi alleno duramente e bisogna lavorare tanto. Bisogna saper soffrire perché sennò non si porta il massimo per la squadra. Non tutti sanno soffrire, ma a me piace lavorare duramente. A volte mi aspetto troppo, ma bisogna lavorare tutti”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

