Milan, minutaggio record per Donnarumma, Calabria e Theo Hernández

Milan, 660′ in campo per Donnarumma, Calabria e Theo Hernández

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha dedicato un approfondimento al minutaggio della rosa rossonera in questo scorcio iniziale della stagione 2020-2021. Il Milan ha giocato 7 gare tra Serie A (4) e preliminari di Europa League (3), disputando, in totale, 660 minuti.

Nel conteggio, naturalmente, la ‘rosea‘ ha inserito anche i 30′ dei tempi supplementari del playoff di Europa League contro il Rio Ave. Dalla graduatoria pubblicata questa mattina si evince come, in casa Milan, siano soltanto 3 i calciatori fin qui sempre presenti: Gigio Donnarumma, Davide Calabria e Theo Hernández.

Donnarumma, Calabria e Theo Hernández sono scesi in campo per tutti i 660′. Dietro di loro, Simon Kjær (642′), Hakan Çalhanoglu (581′), Franck Kessié (571′), Matteo Gabbia (570′), Alexis Saelemaekers (519′) ed Ismaël Bennacer (518′). Dietro di loro, poi, c’è una bella distanza con gli altri componenti della rosa.

Troviamo, infatti, Samu Castillejo con 299′ sul rettangolo di gioco, quindi Zlatan Ibrahimović (270′), Brahim Díaz (254′), Rafael Leão (205′). Si prosegue, verso il basso, con Sandro Tonali (168′), Lorenzo Colombo (159′), Ante Rebić (148′), Rade Krunić (138′) e Daniel Maldini (107′).

Appena 90′ per il capitano, Alessio Romagnoli, 19′ per Jens Petter Hauge e 18′ per Léo Duarte. Quindi, cinque calciatori rossoneri non hanno ancora totalizzato un solo minuto in campo nella stagione 2020-2021. Si tratta, finora, di Ciprian Tătărușanu, Antonio Donnarumma, Andrea Conti, Diogo Dalot e Mateo Musacchio. IPOTESI SUPERLEGA: IL MILAN NE FARÀ PARTE? IL PUNTO >>>