Europa League – Verso Celtic-Milan: arriva il momento di Brahim Díaz

Europa League, verso Celtic-Milan: tocca a Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa rossonera alla vigilia di Celtic-Milan di Europa League. Sarà Brahim Díaz a prendere il posto dell’infortunato Hakan Çalhanoglu?

Il fantasista turco, ieri, si è infortunato in allenamento, riportando una distorsione alla caviglia. Sarà pertanto fuori causa per Celtic-Milan di Europa League e per almeno altre due gare. Brahim Díaz, secondo la ‘rosea‘, è il principale candidato a prenderne il posto. Agirà nella posizione di trequartista, nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista della trasferta europea di Glasgow.

Rimpiazzare Çalhanoglu non sarà facile, anche perché il turco sta brillando, da mesi, con continuità. Ma Brahim Díaz, nonostante i soli 150′ giocati finora nelle coppe con le maglie di Manchester City e Real Madrid, farà di tutto per non farlo rimpiangere.

Le caratteristiche dei due interpreti sono diverse, certo, e Çalhanoglu, mai come in questo momento, è un elemento fondamentale per il gioco del Milan di Pioli. Brahim Díaz, però, avrà la possibilità di giostrare nel suo ruolo preferito, immediatamente a ridosso della prima ed unica punta rossonera (che sarà Zlatan Ibrahimović), pronto ad accendere la luce del Diavolo.

Brahim Díaz, in Celtic-Milan di Europa League, dovrà fare da raccordo tra centrocampo ed attacco, e si troverà spesso a giostrare da seconda punta. Aveva giocato molto bene a Crotone, segnando anche il suo primo gol rossonero, prima di incepparsi contro lo Spezia.

A Glasgow, dunque, in una partita delicata e molto importante per il Milan, dovrà essere fantasioso e bello da vedere (come sempre gli accade), ma molto più concreto del solito e, soprattutto, decisivo per le sorti della sua squadra. PIOLI, PERÒ, POTREBBE VALUTARE ALTRE SOLUZIONI PER SOSTITUIRE ÇALHANOGLU >>>