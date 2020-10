Dall’Inghilterra: SuperLega europea con appoggio della Fifa, Milan incluso?

SuperLega europea, Milan incluso?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sports UK’ Liverpool e Manchester United sarebbero in trattativa per organizzare un grande torneo che coinvolgerebbe diversi top club europei. L’idea è quella di mettere insieme un pacchetto di finanziamenti di 5 miliardi di euro: pieno sostegno della FIFA per una SuperLega da 16-18 squadre. Milan incluso in questo grande torneo? Quando si parla di squadre top in Europa i rossoneri non possono che entrare di diritto in questa cerchia ristretta. Ancora, però, non ci sono conferme in merito.

