Milan, dalle giovanili alla prima squadra: buon compleanno a Gabbia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Busto Arsizio il 21 ottobre 1999, Matteo Gabbia compie oggi 21 anni.

A lui vanno i nostri migliori auguri di un felice compleanno. Difensore centrale con un buon fisico, duttile tatticamente ed abile tecnicamente, Gabbia entra a far parte della famiglia Milan da piccolo. Infatti, fa tutto il percorso giovanile con il club rossonero, fino a esordire in prima squadra il 24 agosto 2017, entrando nel secondo tempo nella partita del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Skendija. Dopo il prestito alla Lucchese nella stagione 2018/2019, Gabbia torna al Milan, dove nella passata stagione si mette in mostra grazie agli infortuni degli altri difensori centrali (Mateo Musacchio e Leo Duarte in particolare). Il suo percorso di crescita sta continuando.