Milan Futuro-Spal, Mignanelli: “Hanno trovato i gol per nostre distrazioni”

Daniele Mignanelli ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sconfitta della sua Spal contro il Milan Futuro . I rossoneri hanno trovato la loro prima vittoria storica. Un 2-1 firmato Demiral Hodzic e Chaka Traoré . Daniele Bonera è riuscito a far smuovere una classifica complicata che vede il Milan Futuro a cinque punti dopo sei giornate . Mignanelli, terzino della Spal, è rimasto amareggiato dal risultato, soprattutto per come sono arrivati i gol. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla prestazione

"Loro hanno trovato i gol per due nostre disattenzioni. Sapevamo che incontravamo una squadra giovane con qualità individuali importanti. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere il punteggio pieno, in cui ci speravamo tutti per muovere ulteriormente la classifica. Ci aspetta una settimana tosta, visto che domenica affronteremo la Virtus Entella. Dobbiamo resettare questa partita e guardare avanti per essere pronti per questa sfida."