USA, Pulisic critica la prestazione: parole dure anche di Ream e Varas

Tim Ream: "Penso che ci sia un certo schema a cui dobbiamo attenerci, non lo abbiamo fatto. È una questione che ci riguarda come individui, come giocatori, e deve venire da dentro di noi. Non puoi allenare l'intensità. Alla fine della giornata, devi guardarti allo specchio... Tutti possono arrivare a un certo punto fisicamente, ma riesci a gestire gli alti e bassi mentalmente? E riesci a portare l'intensità in ogni singola sessione di allenamento e in ogni singola partita? E se non ci riesci, verrai punito e otterrai risultati come quelli che abbiamo ottenuto oggi".