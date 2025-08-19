Ricci, un mese al Milan: “Intensità e competizione, ma l’emozione di San Siro è unica”

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato di Modric, di Allegri, dei rossoneri e non solo. Ecco i passaggi più importanti della sua lunga intervista a 'Cronache di Spogliatoio'.
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato di Modric, di Allegri, dei rossoneri e non solo. Le parole a 'Cronache di Spogliatoio'
Sull'impatto del primo mese al Milan: "L’aspetto che mi ha più colpito in questo primo mese di Milan è l’intensità che viene messa in allenamento. Si sta creando veramente una competizione interna molto sana che ti fa alzare il livello. Lo abbiamo notato anche durante le amichevoli, dove ho segnato e fa piacere, ma soprattutto abbiamo messo minuti nelle gambe e ti dico, domenica contro il Bari è stato emozionante entrare a San Siro da giocatore del Milan e non da avversario".
