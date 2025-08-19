Milan-Bari 2-0, i rossoneri di Massimiliano Allegri debuttano in stagione con una bella vittoria: il Milan gioca e comando il pallino contro una squadra tecnicamente inferiore, ma non subisce molto e crea tante occasioni da rete in avanti. A scaldare un San Siro silente è stato l'ingresso di Luka Modric nel secondo tempo della gara: un cambio storico visto che determina il debutto ufficiale di Modric al Meazza con la maglia rossonera. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua prestazione. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA