Milan-Bari, Ricci: “Dobbiamo essere più concreti. Sullo Scudetto dico…”

Se gli piace il Milan e se Modric incide: "Modric super umile. Lo conoscevamo come campione, ma come persona è disponibile con tutti. La cosa positiva su questo Milan è che vedo tanta disponibilità e professionalità da tutti. Stiamo lavorando con umiltà ed è la cosa più importante".

La cosa che gli è piaciuta di più della partita e come sta Rafa Leao: "Non è facile, ma la cosa che mi piace di più fare

Se si aspettava 70mila tifosi: “No, in realtà pensavo fossero al mare. Ci ha fatto piacere, li ringraziamo. Non era scontato. Li riaspettiamo la prossima. Speriamo siano tanti come oggi. Dobbiamo dare di più anche per loro”.

Su Jashari: “Penso sia un ottimo ragazzo. Ha qualità, è arrivato dopo di me, si deve integrare, ma lo sta facendo benissimo. È intelligente”.