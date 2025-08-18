Pianeta Milan
Milan-Bari, Ricci: “Dobbiamo essere più concreti. Sullo Scudetto dico…”

Milan-Bari, Ricci: “Dobbiamo essere più concreti. Sullo Scudetto dico…” - immagine 1
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Stefano Bressi 

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle emozioni: "Bellissime, rimangono per sempre.  Anche con Modric, fa effetto. Sono molto contento, per me e la squadra. Oggi buona prestazione. Ci sono aspetti da migliorare, ma abbiamo tempo. Stiamo lavorando. Mi fa piacere per i tifosi, non era scontato venissero".

Se gli piace il Milan e se Modric incide: "Modric super umile. Lo conoscevamo come campione, ma come persona è disponibile con tutti. La cosa positiva su questo Milan è che vedo tanta disponibilità e professionalità da tutti. Stiamo lavorando con umiltà ed è la cosa più importante".

La cosa che gli è piaciuta di più della partita e come sta Rafa Leao: "Non è facile, ma la cosa che mi piace di più fare

Se si aspettava 70mila tifosi: “No, in realtà pensavo fossero al mare. Ci ha fatto piacere, li ringraziamo. Non era scontato. Li riaspettiamo la prossima. Speriamo siano tanti come oggi. Dobbiamo dare di più anche per loro”.

Su Jashari: “Penso sia un ottimo ragazzo. Ha qualità, è arrivato dopo di me, si deve integrare, ma lo sta facendo benissimo. È intelligente”.

 

