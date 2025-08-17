Pagelle Milan-Bari 2-0: Saelemaekers e Loftus i migliori, Leao e Pulisic gol

PAGELLE MILAN-BARI - È il primo Milan di Massimiliano Allegri, anche se in panchina va Marco Landucci, in quanto il tecnico è squalificato, e i 71mila tifosi presenti si saranno divertiti. È un Milan che fa la partita, che ha le idee chiare, che muove palla e che attacca bene. Forse ci si aspettava una difesa più solida, ma va bene così. D'altronde il Bari non è venuto a passeggiare e già dopo pochi minuti fa capire che non sarà facile per i rossoneri. Tuttavia, il Milan va presto in controllo della partita e lo fa con Rafa Leao, che segna e si muove da centravanti vero. Indizio di mercato? Boh... Fatto sta che poi i rossoneri hanno le occasioni per segnare più volte, ma il primo tempo si chiude solo 1-0. Da registrare anche una parata eccezionale di Maignan su un tiro dalla distanza, l'unico pugliese. La brutta notizia del primo tempo è l'uscita per infortunio di Rafa Leao, da valutare. La ripresa inizia, pronti e via, con il raddoppio: bellissima azione tra Gimenez e Pulisic che porta al gol dello statunitense. Poi i ritmi calano molto, ma il Milan non rischia mai veramente. Anzi, sfiora il terzo gol a più riprese. Buona la prima, il Milan vince e convince dando anche il benvenuto ai nuovi.