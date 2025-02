Pastore: “Secondo me Joao Felix è il primo cambio del Milan”

"Le piazze in cui ha faticato, sono tutte molto diverse tra loro". Così Giuseppe Pastore , giornalista, ha parlato del calciomercato del Milan e in particolare di Joao Felix durante il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici'. Ecco il parere dell'opinionista: "L'Atletico, un calcio ben codificato da 13 anni, c'è un allenatore che non guarda in faccia a nessuno, e quindi è molto da caserma quasi dal punto di vista tecnico, devi essere come vuole lui. Il Chelsea è stato un baraccone incredibile in cui non si capisce mai bene da una settimana chi giocherà quella dopo, e lui è rimasto anche un po' spaesato. Quest'anno gestione diversa, molto diversa, e giocare la Conference League si è anche un po' depresso".

Milan, Pastore e il parere su Joao Felix

Pastore continua con il suo parere su Felix: "Poi Barcellona, realtà molto chiara, anche molto allegra, ideale per Joao Felix anche per liberare il talento, dove però ci sono giocatori più forti di lui, Yamal e Raphinha non li sposti, Lewandowski non lo sposti. Però ha fatto bene a Barcellona quando ha avuto lo spazio. Secondo me, Joao Felix, ad oggi, è il primo cambio del Milan, proprio perché può giocare a destra, a sinistra, in mezzo, persino prima punta, esagero. È un'arma da mezz'ora finale che non so quante squadre abbiano in Serie A".