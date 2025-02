Milan, Pedullà: “La strategia per Gimenez. Il lavoro di Mendes per Felix”

"Dimmi cosa vuoi per essere Felix? Il Milan ha aspettato l’ultimo giorno per portare Joao alla corte di Conceicao". Così apre Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, che nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche delle mosse del Milan. Ecco il pensiero del giornalista: "L’importanza di avere un procuratore vicino all’allenatore ti consente di sbloccare situazioni complicate. Jorge Mendes si è sbattuto per accontentare il suo assistito".