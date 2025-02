Milan, Leao in campo con Joao Felix: parlano i numeri

Milan, un ultimo giorno di calciomercato folle quello rossonero. I dirigenti del Diavolo hanno chiuso tante operazioni nelle ultime ore del tre febbraio tra cui il prestito secco di Joao Felix. Il portoghese arriva sotto stretta richiesta di Sergio Conceicao. Il talento potrebbe essere un jolly offensivo molto importante per il Milan, visto che Felix può tranquillamente giocare tutte e tre le posizioni dietro la punta e anche da falso nueve in situazioni particolari. Inoltre dà ai rossoneri una carta in più rispetto ai giocatori presenti prima in rosa che in questa stagione non hanno dato un grande contributo alla causa offensiva. La domanda che si fanno molti tifosi del Milan è Felix può giocare insieme a Rafael Leao? O c'è il rischio che la squadra non trovi i giusti equilibri? In aiuto arrivano i numeri per potere capire se i due attaccanti possono davvero giocare insieme.