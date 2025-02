Il modulo: 4-4-2 — Nel 4-4-2 che Conceicao potrebbe adottare, Leao potrebbe arretrare a centrocampo, una soluzione intrigante, ma che rischia di essere troppo rischiosa. La pista più plausibile sembra essere il 4-2-3-1, con João Félix nella posizione di trequartista, un ruolo che potrebbe permettergli di esprimere meglio la sua imprevedibilità. In questa stagione, il Milan ha già utilizzato diverse soluzioni per il ruolo di trequartista, alternando Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek. Però, il talento di Félix potrebbe rappresentare la chiave per un attacco più dinamico, capace di supportare Giménez o affiancarlo come seconda punta.

Félix, infatti, ha già giocato in posizioni simili in passato, come quando era all’Atletico Madrid, al fianco di Simeone. La sua abilità di muoversi da seconda punta e anche da esterno mancino lo rende una risorsa versatile, ideale per il Milan che sta cercando di rinnovare il suo gioco offensivo. Nonostante Leao occupi stabilmente la fascia sinistra, Félix potrà essere impiegato in ruoli più centrali, magari per dare respiro a Rafa o per fornire imprevedibilità accanto a Giménez.

Con la stagione che entra nel vivo, e il Milan che giocherà ogni tre giorni fino a metà marzo, le occasioni per João Félix non mancheranno. La sua capacità di adattarsi a più posizioni offensive sarà cruciale per Conceição, che avrà bisogno di soluzioni efficaci per ogni situazione. In ogni caso, con il potenziale di Félix e l’arrivo di Giménez, l’attacco del Milan sembra destinato a diventare molto più completo e competitivo, con molteplici opzioni tattiche a disposizione. LEGGI ANCHE: Milan-Roma, probabili formazioni: subito Gimenez e Felix in Coppa Italia?>>>