Tra i tanti retroscena emersi nelle ultime ore sul Milan , in seguito alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, ce n'è uno davvero clamoroso, che se confermato sarebbe probabilmente il più interessante relativo a Ferran Torres. Arriva direttamente dalla Spagna e in modo particolare da 'Marca', prestigioso quotidiano iberico, in un articolo pubblicato sull'edizione online. Secondo quanto riferito, infatti, i rossoneri avrebbero chiesto con insistenza Ferran Torres al Barcellona negli ultimi giorni della finestra di gennaio. Questo subito dopo la partenza di Alvaro Morata per il Galatasaray .

Calciomercato Milan, retroscena dalla Spagna: "Chiesto con insistenza Ferran Torres". Ecco i dettagli

La risposta di Deco, direttore sportivo del club blaugrana, è stata piuttosto netta: "Ferran non lascerà Barcellona". Una volta incontrato questo muro, che non ha nemmeno permesso di intavolare trattative con i catalani, il Milan avrebbe puntato tutto su Joao Felix, riuscendo poi per altro a portarlo in Italia. Il ragazzo, si legge, sarebbe da diverso tempo nel mirino del Diavolo, già da quando si parlava di un interesse del Barcellona per Rafael Leao. In questa finestra estiva ci avrebbero provato anche il Napoli, il Lipsia e il Borussia Dortmund, oltre ad Arsenal e Tottenham.