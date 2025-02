Marsiglia, Bennacer rivela i motivi del suo addio al Milan: poi la solita frase di circostanza

Sull'accoglienza: "Ci sono alcuni giocatori molto bravi a centrocampo e l'allenatore mi ha parlato di come voleva utilizzarmi. Mi è sempre piaciuto e volevo giocare sotto De Zerbi nella mia carriera, sta succedendo qui quindi è ancora meglio."

"Ecco il motivo per cui ho lasciato il Milan" — Sulla decisione di lasciare il Milan: "Conosciamo il legame tra Marsiglia, l'Algeria e l'Africa in generale, ma non sono venuto qui per preparare la CAN. Quest'estate, stavo tornando da un grave infortunio al momento dei primi contatti. Al Milan, c'era un nuovo allenatore che contava su di me ed è per questo che non abbiamo discusso le cose in modo approfondito in quel momento".

"Vogliamo lottare per il titolo. Ho già vinto e se sono qui è per obiettivi chiari a medio e lungo termine. Non per arrivare secondo. Quando sei qui, la mentalità è vincere ogni partita. Stiamo costruendo qualcosa di nuovo, qualcosa di forte e non sarà facile ma sarà ancora più bello quando sarà realizzato. Non sono qui perché il Milan non mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire. Sono io che ho detto alla mia dirigenza che volevo l'OM e sono molto contento di essere qui".

Sulle sue condizioni: "Per quanto riguarda la salute, sto molto bene. Ho avuto un infortunio abbastanza serio a settembre, ma sono tornato bene, sono al 100%. Forse non ho ancora 90 minuti nelle gambe, ma sarò in squadra domenica. Non sono venuto qui per altro che per esibirmi."

Sul mancato passaggio in passato al Marsiglia: "Sono molto rigoroso e laborioso. Stare vicino alla mia famiglia mi farà bene, ma sono venuto qui per rimanere concentrato sulle mie prestazioni. Ho iniziato ad Arles, in modo innocuo. Ho giocato nelle riserve a 16 anni e c'erano infortuni, gioco un'amichevole, gioco 15 minuti e quando hai solo un quarto d'ora, devi sapere come catturare l'attenzione. È quello che ho fatto. Ho giocato nella Coppa di Francia e non ho mai lasciato il gruppo professionistico, è così che è iniziato. Prima di andare all'Arsenal, Bielsa mi voleva qui, ma ad Arles non avevo un centro di allenamento, ecco perché sono andato all'Arsenal".