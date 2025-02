Nelle ultime ore è emerso un retroscena piuttosto interessante in merito al possibile arrivo di Nikola Krstovic al Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato. In attacco, infatti, i rossoneri hanno ingaggiato un centravanti, Santiago Gimenez, un attaccante duttile, Joao Felix, e un esterno, Riccardo Sottil. Un tentativo, però, sarebbe stato fatto anche per il montenegrino, che ha mostrato tante buone cose con la maglia del Lecce.