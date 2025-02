Milan-Roma, ecco la nuova creatura di Conceicao: ma il mercato …

Nella giornata di domani, mercoledì 5 febbraio , alle ore 21:00 , lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e la Roma di Claudio Ranieri , valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. All'esordio in questa competizione i rossoneri, allora allenati da Paulo Fonseca , a inizio dicembre hanno travolto il Sassuolo con il risultato di 6-1. Per il Diavolo andarono a segno Samuel Chukwueze , autore di una doppietta, Tijjani Reijnders , Rafael Leao , Davide Calabria e Tammy Abraham, mentre per i neroverdi il gol della bandiera fu di Samuele Mulattieri .

La Roma, invece, ha esordito qualche settimana più tardi, sempre agli ottavi di finale, vincendo 4-1 contro la Sampdoria grazie alla doppietta di un super Artem Dovbyk e alle reti di Tommaso Baldanzi ed Eldor Shomurodov. I due club si incontrano per la seconda volta in stagione dopo il big match di andata in Serie A in cui ci fu un pareggio per 1-1. Ora, però, c'è una grande opportunità di proseguire il proprio cammino in una competizione che può portare un trofeo e nessuno vuole steccare.