Calciomercato Milan, Ferran Torres un’opzione in attacco? Lui parla così

Ferran Torres, esterno del Barcellona, ha parlato in conferenza. Ecco il passaggio sulle voci di calciomercato, che lo vorrebbero in orbita Milan

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero alla ricerca anche di un giocatore offensivo da aggiungere alla rosa di Sergio Conceicao. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, il Diavolo potrebbe anche cedere qualche giocatore e poi investire in attacco. La 'rosea' fa i nomi di Joshua Zirkzee e Rasmus Højlund. Da non scartare neanche l'opzione Ferran Torres, spagnolo del Barcellona. Ecco le ultime novità sul talento spagnolo.