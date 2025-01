Milan, giusto cedere Emerson Royal? Ecco cosa dicono i numeri

Milan, Emerson Royal potrebbe essere subito ceduto. Secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, noti esperti di calciomercato, il brasiliano sarebbe finito nel mirino del Galatasaray con il Milan che avrebbe aperto a un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tutto questo perché il Milan è pronto ad accogliere Kyle Walker, che dovrebbe arrivare presto dal Manchester City, diventando il chiaro titolare della fascia destra rossonera. Un altro segnale non molto positivo: cedere Emerson Royal sarebbe l'ennesima bocciatura di un calciomercato che ha portato un solo calciatore costante, ovvero Fofana. Gli altri stanno tutti deludendo, chi più, chi meno. A livello tattico e di campo, Emerson Royal è stato spesso bocciato e tra i peggiori in campo in una stagione per ora tremendamente deludente dei rossoneri. Ecco cosa dicono i numeri stagionali di Emerson Royal.