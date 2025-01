E il Milan che, in rosa, deve liberare uno spazio per l'imminente arrivo di Kyle Walker , inglese classe 1990 , il quale gioca proprio nel ruolo di terzino destro , ora sta meditando di vendere - dopo appena qualche mese - Emerson Royal all'estero.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano, grande esperto di calciomercato, ha rivelato - in esclusiva - l'esistenza di contatti tra il Milan e il Galatasaray per la cessione di Emerson Royal ai giallorossi di İstanbul .

"Il Galatasaray approccia il Milan per Emerson Royal come possibile soluzione per il ruolo di terzino destro. Avvenuto un iniziale contatto, mentre il Milan sta finalizzando l'operazione per l'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City come terzino destro". Ora sì che tutto inizia ad avere più senso.