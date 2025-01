Milan, dove farai il nuovo stadio? Le recenti indiscrezioni dicono che …

Il Diavolo può optare per San Donato: avanti nell'Accordo di Programma

Maggiori certezze su quale opzione sceglierà il Milan, in via definitiva, per la costruzione del suo nuovo stadio si avranno entro i primi sei mesi di quest'anno. Questo perché l'eventuale acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro e delle aree limitrofe dovrebbe concretizzarsi al massimo entro giugno. Intanto a San Donato va avanti l'Accordo di Programma che guarda in questo momento all’obiettivo di chiudere la fase della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la redazione del cosiddetto “rapporto ambientale”, per poi passare allo step successivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, c’è una duplice strategia per il nuovo attaccante >>>