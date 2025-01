Milan, il tempo vola e il mercato stringe: oltre a Walker, due chiare necessità

Milan, il mercato ti regala Walker. E poi? — Che poi: quale giocatore, esattamente, potrebbe (o dovrebbe) arrivare al Milan? Tanti i nomi che circolano. Su tutti, quello di Kyle Walker del Manchester City. Il terzino sembra essere davvero vicino al club guidato da Conceicao però, ancora, non c’è il sigillo sul possibile affare.

E poi, ancora: Marcus Rashford, Joao Felix e Giovanni Reyna. Il giocatore del Manchester United sembra essere, in realtà, un nome molto “freddo” oggi, tagliato fuori dal probabile ingaggio di Walker per questioni normative. Sul portoghese, le voci paiono invece parecchio insistenti ma occorrerà attendere per capire la situazione, così come per Reyna.

Joao Felix, Reina, Gimenez: arriverà uno di questi? — Inoltre, nelle ultime ore, è venuto fuori anche il nome di Santiago Gimenez del Feyenoord. Insomma, più di un calciatore viene accostato al Milan ma per adesso nessun colpo è stato chiuso.

E, chiaramente, la tifoseria si chiede se e quando arriverà la chiusura di qualche trattativa. In più, ad aumentare gli interrogativi, sono anche risultati come quello rimediato all’Allianz Stadium di Torino nel corso dell’ultimo turno di campionato andato in scena.

A centrocampo Fofana e Reijnders non ce la fanno più — Indipendentemente dal fatto che la squadra, anche a livello caratteriale, abbia mostrato un tantino di debolezza di troppo è parso evidente che la panchina era troppo corta e che gli assenti (generalmente titolari) sono mancati parecchio.

Dunque, anche da questo si evince quanto possa essere importante qualche innesto per la rosa in questa sessione di gennaio. Infatti, a centrocampo Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders giocano praticamente tutte le partite e in attacco occorrerebbe una punta che incida maggiormente sulla finalizzazione delle occasioni create.

La squadra di Conceicao avrebbe bisogno anche di una punta — Insomma in casa Milan, almeno dall’esterno, osservando l’andamento dei match e del complesso della stagione sembrerebbe utile un ausilio dalla sessione di mercato in corso. Nelle prossime settimane, quindi, potrebbero e dovrebbero arrivare sviluppi sotto questo punto di vista.

Prossimamente, Conceicao avrà a disposizione qualche novità? L'auspicio è che i rossoneri possano risalire la china, specie in Serie A, dove sembra sempre più distante la zona che porterà alla partecipazione alla prossima edizione della Champions League. In effetti, la stagione è ancora lunga ma il Milan non può permettersi troppi passi falsi.