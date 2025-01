Arrivano conferme dall'Inghilterra: è concreto l'interesse del Milan per Joao Felix del Chelsea. Ma non sarà facile strapparlo ai londinesi

Calciomercato Milan - Conferme sul gradimento per Joao Felix

In questi giorni si è detto e scritto molto dell'interesse del Milan per l'ex Benfica, Atlético Madrid e Barcellona, ai margini della squadra di Enzo Maresca e desideroso di rilancio. Il club di Via Aldo Rossi proverebbe, volentieri, la strada del prestito con diritto di riscatto per lui. Ma, a quanto pare, i 'Blues' non sembrano essere di questo avviso.