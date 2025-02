Dall'Inghilterra, nelle ultime ore, è arrivata un'indiscrezione piuttosto clamorosa in merito al futuro di Joao Felix al Milan. Come noto, infatti, l'attaccante portoghese è stato uno dei tre colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera nel corso dell'ultimo giorno della sessione di calciomercato invernale. Insieme a lui, a qualche decina di minuti di distanza, sono arrivati Warren Bondo e Riccardo Sottil. L'unico punto a sfavore del Diavolo è che il talento lusitano è arrivato in prestito secco dai Blues. Questo significa che quasi certamente a giugno, al termine del contratto, tornerà da dove è venuto, dal momento in cui non ci sono opzioni per il riscatto.