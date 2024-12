Milan, Balzaretti sicuro: “L’Atalanta si batte in un modo. Ecco come”

Atalanta-Milan, trovata la chiave tattica? Balzaretti è sicuro di una cosa

"Il Milan gioca molto di più in verticale, con Morata che svuota l'area per Pulisic e Leao. Ha tutto per mettere in difficoltà l'Atalanta. Contro l'Empoli ho visto una squadra leggera che si muove. È il modo per battere l'Atalanta, perché se sei statico ti uccide, se ti muovi, svuoti e riempi li metti in difficoltà, come ha fatto l'Inter. Questa è la cosa che dà fastidio all'Atalanta, in più il Milan ha gamba, alla pari con la Dea. Penso si a Musah. Contro l'Empoli sono stati molto più aggressivi. Penso si posso riproporre lo stesso piano tattico".