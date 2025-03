Nainggolan: 'Saelemaekers? La cosa assurda è che il Milan aveva...'

"Quando si sta in una striscia di vittorie così non puoi non crederci". Così Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, ha parlato della corsa Champions e dei giallorossi in diretta sul canale Twitch di ControCalcioSicuramente: "Ranieri ha messo nella testa dei giocatori. All’inizio diceva “pensiamo partita per partita”. Le prime due sono andate male, poi è entrato nella testa dei calciatori e ora hanno altri obiettivi per cui giocare".