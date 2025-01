Ex Inter, Nainggolan arrestato per traffico di droga: e il suo club …

Radja Nainggolan , ex calciatore dell' Inter , è stato arrestato per traffico di droga nelle ultime ore. Questa la notizia che giunge dal Belgio , e in particolare da 'VRT Nieuws', come un fulmine a ciel sereno. Secondo quanto riferito, infatti, il centrocampista sarebbe stato fermato nell'ambito di un'indagine sul traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa . A confermarlo è stata la stessa Procura di Anversa. L'inchiesta in questione riguarda i fatti sospetti dell'importazione dal Sudamerica e della successiva redistribuzione in Belgio. Il calciatore sarebbe sotto interrogatorio in questo momento, dove si starebbe dirigendo il suo avvocato.

Ex Inter, arrestato Nainggolan: ecco di cosa di è reso colpevole. Accusa gravissima

"Poiché gli interrogatori sono attualmente in corso e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti", il messaggio della Procura. Mentre il suo club ha risposto così: "Dato che l'indagine è ancora in corso, i servizi di polizia non vogliono e non possono rilasciare ulteriori commenti. Rispettano il principio della presunzione di innocenza. Come club siamo d'accordo con questo. Possiamo solo confermare che il giocatore questa mattina era assente dall'allenamento". LEGGI ANCHE: Milan, Walker: “Mi sono ispirato a Maldini. Farò un tatuaggio dello stemma” >>>