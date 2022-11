Calciomercato – Nainggolan vuole l’Italia: “Ho parlato con Galliani e …”

Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui dice di aver incontrato Adriano Galliani e apre ad un possibile ritorno in Italia

Una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe presto fare ritorno nel campionato italiano dopo aver scelto di giocare in patria nel corso degli ultimi tempi. Il giocatore in questione è Radja Nainggolan , genio e sregolatezza del calcio belga, attualmente in forza all'Anversa , club della sua città natale.

In Italia Nainggolan ha vestito le maglie di Cagliari, Roma ed Inter, facendosi ricordare per alcune importantissime e bellissime reti, ma anche per vicende extra campo. Queste ultime sono sempre state un limite nella sua carriera, dal momento in cui tanti allenatori cominciavano ad impiegarlo di meno non appena il belga esagerava in qualche atteggiamento.