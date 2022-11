Maldini: “Derby? Dà una carica emotiva diversa. Sul mio unico gol …”

Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan ed ex capitano, ricorda i derby di Milano vissuti da calciatore in maglia rossonera

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan ed ex capitano del Diavolo, vanta il record di presenze nei derby contro l'Inter: ben 56 presenze, con un gol all'attivo, segnato il 20 novembre 1994 in occasione di Milan-Inter 1-1, rispondendo alla rete nerazzurra realizzata da Davide Fontolan.

Milan, è Maldini il re dei derby: i suoi ricordi — Maldini, in queste ore, è intervenuto ai microfoni di 'Milan TV', per il format 'On the pitch' e, a proposito del suo record nella stracittadina di Milano, ha commentato: "È bello, piacevole. Avendo giocato più partite di tutti nel Milan è anche normale, sarei dovuto rimanere infortunato parecchie volte per non avere questo record".

Poi, parlando più nello specifico delle emozioni che regala un derby, Maldini ha detto: "Il derby e altre partite come Milan-Juve o al suo tempo Milan-Napoli potevano darti una carica emotiva diversa. Questa carica emotiva, soprattutto nei primi anni, mi ha un pochino limitato. Mi ricordo che nei primi 2-3 derby non sono riuscito a fare una partita di alto livello. Poi una volta abituatomi a quel tipo di stress è diventata la partita che aspettavo di più. Alla fine viviamo per vivere quelle emozioni”.

Maldini, infine, ha commentato proprio quella rete segnata ormai 28 anni fa contro i nerazzurri. "Volevo tirare ma non pensavo di metterla all'angolino. Era una palla difficile di Roberto Donadoni, ero quasi dentro l'area e da lì avevo poche cose da fare. A volte una cosa magari più istintiva può sorprendere anche il portiere e così è stato. Essendo un difensore non sono mai stato così attratto dal dover per forza far gol. Certo, è la sensazione più bella dopo quella di vincere un titolo ma non è mai stata una fissazione per me. Ho sempre cercato di intendere il mio ruolo come quello di difensore".