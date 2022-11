Calciomercato Milan – Si punta al gran colpo a costo zero: le ultime

Il Milan è sempre molto attivo in tema di calciomercato. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già lavorando sia in funzione della finestra invernale di trasferimenti (gennaio 2023) sia di quella estiva (luglio-agosto-settembre 2023). Sanno benissimo cosa servirà al tecnico Stefano Pioli per migliorare l'organico a sua disposizione e, a quanto sembra, l'obiettivo prioritario per la stagione 2023-2024 sarà un centravanti.