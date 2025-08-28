Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Zazzaroni: “Nkunku non risolve. Allegri vuole il centravanti. Vlahovic …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Zazzaroni: “Nkunku non risolve. Allegri vuole il centravanti. Vlahovic …”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato a 'Tutti Convocati' programma di 'Radio24'. Ecco il suo parere su Nkunku, Allegri e Vlahovic
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua con il proprio lavoro sul calciomercato. Durante gli ultimi giorni di agosto, la dirigenza rossonera sta ancora cercando i giusti elementi da inserire in rosa per rinforzarla. Il club sarebbe ormai a un passo dal colpo Nkunku, che sarebbe in arrivo dal Chelsea. L'ex Lipsia potrebbe non essere l'unico arrivo in attacco.

Milan, senti Zazzaroni: "Allegri voleva il centravanti, Nkunku non è quello che cercava"

—  

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato a 'Tutti Convocati' programma di 'Radio24'. Ecco il suo parere su Nkunku, Allegri e Vlahovic.

LEGGI ANCHE

"Nkunku non risolve, Allegri voleva il centravanti e lui non è quello che cercava, non hanno preso la mezzala che serviva e vediamo il difensore ora".

Poi il punto su Vlahovic: "Vlahovic non vuole muoversi. C'è stato un contatto col Milan ma gli hanno presentato delle cifre che volevano dire lascia stare. Non c'è mai stata una trattativa, come anche Nico Gonzales con l'Atletico Madrid".

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku non è Giroud: ecco cosa può dare ai rossoneri. I numeri ...>>>

Vedremo quali saranno le mosse finali del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato di agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA