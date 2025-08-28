"Nkunku non risolve, Allegri voleva il centravanti e lui non è quello che cercava, non hanno preso la mezzala che serviva e vediamo il difensore ora".
Poi il punto su Vlahovic: "Vlahovic non vuole muoversi. C'è stato un contatto col Milan ma gli hanno presentato delle cifre che volevano dire lascia stare. Non c'è mai stata una trattativa, come anche Nico Gonzales con l'Atletico Madrid".
Vedremo quali saranno le mosse finali del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato di agosto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA