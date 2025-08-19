Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato di Modric, di Allegri, dei rossoneri e non solo. Ecco i passaggi più importanti della sua lunga intervista a 'Cronache di Spogliatoio'.
INTERVISTE
Milan, Ricci sull’allenatore: “Con Allegri grande affinità, sa come vincere”
Ricci: "Con Allegri c’è stata subito una grande affinità"—
Il parere su Allegri: "Con Allegri c’è stata subito una grande affinità, a lui piace molto scherzare fuori dal campo e ci strappa sempre un sorriso, ma quando è in campo tiene molto a lavorare e cura il dettaglio. La sua dote fondamentale è che sa come vincere e ce lo sta trasmettendo. L’essere uno di Pisa e uno di Livorno ci dà lo stesso senso dell’umorismo. Il suo secondo è di Lucca, quindi è una triade toscana che fa molto ridere. Si sta creando un bel rapporto con tutti i ragazzi".
